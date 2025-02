Três reféns israelenses serão libertados pelo grupo terrorista Hamas nesta quinta-feira Israel também deve receber cinco tailandeses que eram mantidos em cativeiro pelo grupo terrorista Internacional|Do R7 30/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 30/01/2025 - 02h00 ) twitter

A partir da esquerda: Arbel Yehoud, Agam Berger e Gadi Moshe Mozes Reprodução/The Times of Israel/Arquivo pessoal

Três reféns israelenses e cinco tailandeses mantidos em cativeiro pelo grupo terrorista Hamas devem ser libertados nesta quinta-feira (30). A liberação, classificada como “adicional”, ocorre após autoridades israelenses acusarem os terroristas de descumprirem a libertação de Arbel Yehud, civil mantida no enclave que deveria ter sido solta no último sábado (27).

Na quarta (29), o gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou que recebeu do grupo terrorista Hamas a lista de reféns que serão libertados do cativeiro na Faixa de Gaza. Após imbróglios na condução da troca de prisioneiros, Israel adiou a reabertura do norte de Gaza, e novas negociações foram feitas com intermédio do Catar.

O acordo inicial indicava que os 33 sequestrados que deveriam ser soltos na primeira fase do cessar-fogo tinham que sair do enclave em uma ordem específica: primeiro, as mulheres civis, depois, mulheres soldados e idosos e, por fim, os gravemente doentes.

No sábado (25), porém, as quatro reféns liberadas pelo Hamas faziam parte das Forças Armadas — o que fez com que autoridades israelenses passassem a desconfiar que Yehoud estivesse sob custódia da Jihad Islâmica Palestina, outra organização terrorista palestina fundada em 1981 que é vista como próxima ao Hamas.

‌



Após o impasse e as ameaças de resposta de Israel, o Catar anunciou que outro acordo tinha sido alcançado para liberar Yehoud e outros dois reféns nesta quinta-feira (30). São eles: a civil israelense Arbel Yehoud, de 29 anos, Agam Berger, de 19, e Gadi Moshe Mozes, 80 anos.

Além deles, jornais israelenses anunciaram que cinco cidadãos tailandeses que estavam em cativeiro em Gaza desde o ataque de 7 de outubro também serão libertados. Segundo a imprensa israelense, há oito tailandeses, um nepalês e um tanzaniano mantidos reféns pelo grupo terrorista Hamas. No entanto, dois cidadãos da Tailândia e o da Tanzânia foram declarados mortos.

‌



Em comunicado, o Fórum de Reféns e Famílias de Desaparecidos declarou que “saúda a notícia sobre a esperada libertação de Arbel Yehoud, Agam Berger e Gadi Moses, junto de cinco cidadãos tailandeses, após 482 dias em cativeiro do Hamas”.

Quem são os reféns libertados

‌



Arbel Yahod: Morava no kibutz Nir Oz, onde foi sequestrada juntamente com o namorado Ariel Cunio, informou a BBC. Foi levada para a Faixa de Gaza durante o ataque terrorista do Hamas, segundo o Times of Israel.

Agam Berger: Foi levada de Nahal Oz para a Faixa de Gaza pelo Hamas. Vídeos divulgados pelo grupo mostram a jovem sendo sequestrada.

Gadi Moshe Mosez: Foi sequestrado no kibutz Nir Oz, onde trabalhava como especialista em agricultura. Sua parceira, Efrak Katz, foi morta no ataque. De acordo com a BBC, citando o jornal Times of Israel, a família do idoso disse que não tem informações dele desde dezembro de 2023, quando apareceu em um vídeo publicado pelo Hamas.