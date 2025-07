Tribunal federal dos EUA avalia legalidade das tarifas de Trump Juízes discutem se o presidente excedeu sua autoridade ao aplicar lei como justificativa ao tarifaço Internacional|Do R7, em Brasília 31/07/2025 - 17h10 (Atualizado em 31/07/2025 - 17h11 ) twitter

Trump oficializou as tarifas ao Brasil nesta quarta White House/Molly Riley

Em meio à crise do tarifaço imposto pelos Estados Unidos , o tribunal de apelações norte-americano analisa recursos que contestam a autoridade do presidente Donald Trump para determinar taxas a parceiros comerciais estrangeiros sob o argumento de poderes de emergência.

O impasse se dá após juízes da corte questionarem a imposição das tarifas sobre a justificativa da Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional, usado por presidentes para estabelecer sanções econômicas e outras penalidades a outras nações. Porém, a norma nunca teria sido usada para avaliar impostos sobre parceiros comerciais.

Além disso, nos Estados Unidos, a lei entende que cabe ao Congresso decidir a aplicação de tarifas. Outro argumento usado nas ações é que existe uma lei diferente para imposição de taxas, mas limita os valores em 15%.

Segundo a imprensa internacional, nesta quinta-feira (31), o tribunal ouviu argumentos que contestam as tarifas e outros decretos assinados por Trump. Uma das ações foi movida por empresas privadas e a outra por 11 estados controlados por democratas.

‌



Em maio, o Tribunal de Comércio Internacional dos EUA decidiu que o líder norte-americano havia ultrapassado sua autoridade ao impor tarifas sobre as normas da Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional. Com isso, Trump teve que revogar as taxas.

Entretanto, o governo recorreu da decisão no Tribunal Federal de Circuito e conseguiu continuar cobrando as tarifas.

‌



Trump oficializa tarifa de 50% ao Brasil

Nesta quarta-feira (30), Trump, assinou a ordem executiva que impõe tarifa adicional de 40% sobre produtos brasileiros comprados pelos EUA — o que eleva o total da taxa para 50%.

O texto oficializa o chamado tarifaço, anunciado pelo republicano em 9 de julho. Ao justificar a medida, Trump cita os processos judiciais enfrentados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

‌



Além de inelegível até 2030, o ex-presidente é réu no STF (Supremo Tribunal Federal) por tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito.

O norte-americano destaca, ainda, uma “ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional, à política externa e à economia dos Estados Unidos”.

