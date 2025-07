Trump afirma que terroristas do Hamas procuraram encontro e acordo de cessar-fogo em Gaza Presidente americano também disse que as negociações entre Israel e o Hamas estão tendo um bom progresso Internacional|Do R7, com Estadão Conteúdo 07/07/2025 - 22h09 (Atualizado em 07/07/2025 - 22h21 ) twitter

Trump diz que Hamas quer cessar-fogo em Gaza Abe McNatt/Official White House Photo - 27.6.2025

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o grupo terrorista Hamas procurou um encontro e um acordo de cessar-fogo em Gaza. Os comentários foram feitos em entrevista coletiva nesta segunda-feira (7) antes de jantar com a delegação do governo israelense liderada pelo premiê Benjamin Netanyahu na Casa Branca.

O presidente americano disse que as negociações entre Israel e o Hamas estão tendo um bom progresso. Questionado sobre a ideia de realocação de palestinos da Faixa de Gaza, Trump respondeu que teve “ótima cooperação dos países vizinhos de Israel” e que “algo de bom vai acontecer”.

Sobre esse assunto, Netanyahu elogiou Trump e disse que “se as pessoas quiserem ficar, podem ficar, mas se quiserem sair, devem poder sair”. “O presidente Trump teve uma visão brilhante. Chama-se livre escolha. Não deveria ser uma prisão. Estamos trabalhando em estreita colaboração com os Estados Unidos para encontrar países que busquem realizar o que sempre dizem: que querem dar aos palestinos um futuro melhor”, afirmou Netanyahu.

Trump ainda destacou que não imagina a possibilidade de os Estados Unidos se envolverem em outro ataque ao Irã. “Espero que a guerra entre Israel e o Irã tenha acabado” disse.

Durante o encontro, Netanyahu disse que a aliança dos EUA com Israel teve uma vitória memorável. O premiê israelense disse que escreveu ao Comitê Nobel da Paz sobre Trump.

Em relação à guerra na Ucrânia, Trump disse que os EUA enviarão mais armas para fins defensivos para a Ucrânia, pois eles têm o direito de se defender, enquanto voltou a citar que está infeliz com o presidente da Rússia, Vladimir Putin.

Tarifas

Trump afirmou na mesma ocasião que as cartas enviadas nesta segunda-feira a países com informações sobre imposição de tarifas são “ofertas finais”. Trump, contudo, disse que se o governo americano preferir outras propostas, poderá agir.

Mais cedo nesta segunda-feira, Trump anunciou a imposição de uma tarifa de 25% sobre “quaisquer produtos” do Japão e da Coreia do Sul. O republicano enviou ainda cartas notificando sobre aplicação de tarifas de importação contra mais outros 12 países.

