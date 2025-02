Bolsonaro comemora posse de Trump: ‘Sopro de esperança para o mundo’ Ex-presidente brasileiro disse ter sido convidado para o evento, mas não compareceu, pois está com passaporte apreendido Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 20/01/2025 - 20h33 (Atualizado em 21/01/2025 - 10h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bolsonaro comemora posse de Trump Alan Santos / PR/ Arquivo

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) classificou, nesta segunda-feira (20), como “histórica” a posse do novo presidente dos EUA, Donald Trump. Nesta tarde, o republicano assumiu o segundo mandato a frente do país após quatro anos. Antes, ele comandou os EUA entre 2017 e 2021.

“O retorno de Donald Trump à Casa Branca marca não apenas um triunfo do povo americano, mas também um sopro de esperança para o mundo, inclusive para o nosso Brasil, hoje enfraquecido por um governo vacilante, por um Estado cada vez mais intervencionista e por um autoritarismo que ameaça nossas liberdades fundamentais”, escreveu o ex-chefe do Executivo nas redes sociais.

Bolsonaro disse ter sido convidado para o evento, que ocorreu em Washigton, mas não viajou aos EUA, pois seu passaporte está apreendido desde fevereiro de 2024 por determinação do STF (Supremo Tribunal Federal). O ex-mandatário enviou sua esposa, Michelle Bolsonaro, e um de seus filhos, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), para representá-lo.

“Graças à brutal perseguição judicial que tenho enfrentado, junto com milhões de brasileiros que ousam lutar por liberdade, não pude comparecer pessoalmente à posse”, continuou Bolsonaro.

‌



– Quero saudar o Presidente @realDonaldTrump pela sua posse histórica e pelo seu poderoso discurso, que ecoa os valores que sustentam nossa civilização e que são o coração da vida humana: Deus, pátria, família e liberdade.



– Graças à brutal perseguição judicial que tenho… pic.twitter.com/q5uopY4hMi — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 20, 2025

Para o ex-presidente brasileiro, com o novo mandato de Trump, os EUA serão um “farol da liberdade, democracia e soberania popular”. “Isso renova nossa esperança de que, a partir de agora, nenhum inimigo da liberdade, interno ou externo, dentro ou fora dos EUA, encontrará terreno fértil para prosperar”, prosseguiu.

Bolsonaro ainda parabenizou o republicano pela “disposição” em enfrentar o autoritarismo, e disse acreditar que o “fortalecimento” das fronteiras, o combate ao crime organizado, a “imparcialidade do Judiciário” e o “resgate dos valores tradicionais” são indispensáveis para “proteger” as nações.

‌



“Brasil e Estados Unidos compartilham mais do que uma aliança estratégica: somos herdeiros de um legado que coloca a vida humana e Deus acima do Estado e das ideologias políticas”, ressaltou Bolsonaro, ao mencionar que o Ocidente “renasce” com o novo mandato de Trump.

Trump de volta à Casa Branca

Trump recebeu 312 votos do colégio eleitoral americano e teve 51% dos votos populares. Ele assume a presidência com a promessa de acabar com o conflito no Oriente Médio, já que teve papel importante no acordo de cessar-fogo antes mesmo de assumir o poder.

‌



Além disso, pretende dar fim à guerra entre Ucrânia e Rússia, fazer frente ao comércio chinês com o aumento de tarifas de produtos importados e reduzir o custo de vida para os americanos, que disparou com o aumento da inflação durante o governo de Joe Biden.

Ele chegou à Casa Branca pela primeira vez em 2016, após derrotar a democrata e ex-primeira dama Hillary Clinton nos colégios eleitorais e perder o voto popular. Procurou se reeleger em 2020, mas não impediu a eleição do democrata Joe Biden.

Em 2024, conseguiu derrotar sua sucessora, Kamala Harris, depois do democrata perder apoio de seu partido e desistir da eleição. O republicano escolheu o senador JD Vance como parceiro de chapa, que possui posições semelhantes a respeito da imigração ilegal e mudanças climáticas.