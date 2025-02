Tensões internas do gabinete de guerra de Netanyahu tornaram acordo complexo

Em entrevista ao Jornal da Record News , Karina Calandrin, professora de relações internacionais, afirma que a demora do Gabinete de Segurança de Israel para assinar o cessar-fogo com grupo terrorista Hamas , oficializado nesta sexta-feira (17), foi ocasionado por tensões internas. .



“Alguns ministros e parlamentares ameaçaram sair do governo caso o cessar-fogo fosse assinado, o que colocou em risco as 61 cadeiras necessárias para manter a coalizão”, afirmou Karina. O impasse levou ao adiamento da reunião do gabinete até que as negociações internas fossem concluídas.



Apesar da saída do partido de Itamar Ben-Gvir e de sua renúncia ao cargo de ministro da Segurança Nacional, o governo manteve a maioria mínima necessária. “Esse atraso foi crucial para garantir a coesão interna e possibilitar a assinatura do acordo”, destacou a especialista.