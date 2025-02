Trump demite pelo menos 12 inspetores-gerais independentes em áreas críticas do governo Demissões podem significar uma violação da lei federal, que exige que o Congresso receba um aviso de 30 dias sobre qualquer ação Internacional|Do Estadão Conteúdo 25/01/2025 - 14h13 (Atualizado em 25/01/2025 - 14h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Inspetores gerais foram notificados via e-mail de que eles tinham sido demitidos reprodução/ @realdonaldtrump

A Casa Branca demitiu na noite de sexta-feira (24) os inspetores gerais independentes de pelo menos 12 grandes agências federais . O movimento pode abrir caminho para que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , instale aliados em funções importantes que tem o papel de identificar fraudes, desperdícios e abusos no governo.

Os inspetores gerais foram notificados via e-mail de que eles tinham sido demitidos. As demissões podem significar uma violação da lei federal, que exige que o Congresso receba um aviso de 30 dias sobre qualquer intenção de demitir inspetores-gerais.

Algumas das maiores agências do governo estavam envolvidas, incluindo os departamentos de Defesa, Estado, Transporte, Assuntos de Veteranos, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Interior e Energia. A maioria dos demitidos eram indicados por Trump em seu primeiro mandato, o que surpreendeu o grupo.

”É um massacre generalizado”, disse um dos inspetores gerais demitidos. “Quem quer que Trump coloque agora será visto como leal, e isso enfraquece todo o sistema.” Outro fiscalizador demitido disse que a nova administração “não quer ninguém nessa função que seja independente.”

‌



Regras

Alguns inspetores-gerais são nomeados pelo presidente, enquanto outros são designados pelos chefes de suas agências. Eles servem por períodos indeterminados e normalmente mantêm seus cargos mesmo quando os presidentes que os nomearam saem da Casa Branca. Um presidente pode demiti-los, mas precisa noticiar o Congresso americano com antecedência.

Durante seu primeiro mandato, Trump demitiu cinco inspetores-gerais em um período de menos de dois meses em 2020 - incluindo no Departamento de Estado, cujo inspetor-geral desempenhou um papel menor nos procedimentos de impeachment do presidente e começou a investigar suposta má conduta do então Secretário de Estado Mike Pompeo. Alguns legisladores criticaram a medida por considerarem uma retaliação.

‌



”Totalmente sem precedentes”

Os inspetores-gerais são designados para atuar como vigilantes em agências federais com poderes investigativos para investigar alegações de desperdício, fraude e abuso.

Antes das demissões, havia 74 inspetores-gerais em todo o governo federal, alguns com grandes equipes, numerando milhares. A notícia deixou alguns funcionários nos escritórios “absolutamente chocados”, disse um executivo sênior no escritório de um inspetor-geral, que não estava autorizado a falar oficialmente.

”Isso é totalmente sem precedentes. É o que temíamos. Houve barulho durante a transição sobre ele fazer isso e algumas declarações feitas durante sua campanha” pelos assessores de Trump, disse o executivo.