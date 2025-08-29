Trump revoga proteção do Serviço Secreto a Kamala Harris Pelas regras norte-americanas, ex-vice-presidentes têm direito a seis meses de proteção após deixarem o cargo Internacional|Do R7 29/08/2025 - 10h11 (Atualizado em 29/08/2025 - 10h16 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Trump revoga a proteção do Serviço Secreto à ex-vice-presidente Kamala Harris.

A decisão, assinada em 28 de setembro, entra em vigor na próxima segunda-feira.

A ex-vice-presidente agradeceu ao Serviço Secreto pelo seu trabalho em sua segurança.

Essa medida segue um padrão de revogações de proteção de figuras políticas por parte de Trump desde o início de seu mandato. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Pelas regras, ex-vice-presidentes têm direito a seis meses de proteção após deixarem o cargo Reprodução/ Record News - 10.09.2024

O presidente Donald Trump determinou o fim da proteção do Serviço Secreto concedida à ex-vice-presidente Kamala Harris. A decisão foi formalizada em um memorando assinado nesta quinta-feira (28) e deve entrar em vigor na próxima segunda.

Pelas regras norte-americanas, ex-vice-presidentes têm direito a seis meses de proteção após deixarem o cargo. Harris concluiu seu mandato em janeiro, o que faria a cobertura expirar em julho.

No entanto, o então presidente Joe Biden havia assinado uma ordem ampliando o prazo de proteção, decisão que agora foi revogada.

Em nota, Kirsten Allen, conselheira sênior de Harris, afirmou que a ex-vice-presidente é “grata ao Serviço Secreto dos Estados Unidos por seu profissionalismo, dedicação e compromisso inabalável com a segurança”.

Segundo o New York Times, a Casa Branca se recusou a comentar, e o Serviço Secreto não respondeu imediatamente aos pedidos de declaração.

Contexto e repercussão

O fim da proteção acontece às vésperas do lançamento do novo livro de Harris, "107 Days", em que ela narra sua campanha presidencial. A publicação está prevista para 23 de setembro, e Harris deve iniciar uma turnê nacional de divulgação já nos próximos dias.

A medida se insere em um padrão de decisões de Trump desde o início do mandato. Nos primeiros dias no cargo, ele retirou a proteção de John Bolton, ex-assessor de segurança nacional, após desentendimentos políticos.

Também revogou o serviço de segurança para Mike Pompeo, ex-secretário de Estado, e para Brian Hook, ex-assessor, mesmo diante de alertas sobre ameaças provenientes do Irã.

Perguntas e respostas

Qual foi a decisão tomada pelo presidente Donald Trump em relação à Kamala Harris?

O presidente Donald Trump determinou o fim da proteção do Serviço Secreto concedida à ex-vice-presidente Kamala Harris. Essa decisão foi formalizada em um memorando assinado no dia 28 de setembro e deve entrar em vigor na próxima segunda-feira.

Qual é a regra sobre a proteção do Serviço Secreto para ex-vice-presidentes?

Pelas regras americanas, ex-vice-presidentes têm direito a seis meses de proteção após deixarem o cargo. Kamala Harris concluiu seu mandato em janeiro, o que faria a cobertura expirar em julho.

O que aconteceu com a ordem assinada pelo ex-presidente Joe Biden?

O ex-presidente Joe Biden havia assinado uma ordem ampliando o prazo de proteção para Kamala Harris, decisão que agora foi revogada por Donald Trump.

O que disse a conselheira sênior de Kamala Harris sobre a proteção do Serviço Secreto?

Kirsten Allen, conselheira sênior de Harris, afirmou que a ex-vice-presidente é “grata ao Serviço Secreto dos Estados Unidos por seu profissionalismo, dedicação e compromisso inabalável com a segurança”.

Como a Casa Branca e o Serviço Secreto reagiram à decisão?

A Casa Branca se recusou a comentar sobre a decisão, e o Serviço Secreto não respondeu imediatamente aos pedidos de declaração.

Qual é o contexto do fim da proteção em relação ao novo livro de Kamala Harris?

O fim da proteção acontece às vésperas do lançamento do novo livro de Harris, intitulado “107 Days”, onde ela narra sua campanha presidencial. A publicação está prevista para 23 de setembro, e Harris deve iniciar uma turnê nacional de divulgação em breve.

Essa decisão de Trump segue um padrão em seu mandato?

Sim, essa medida se insere em um padrão de decisões de Trump desde o início do mandato. Nos primeiros dias no cargo, ele retirou a proteção de John Bolton, ex-assessor de segurança nacional, após desentendimentos políticos, e também revogou o serviço de segurança para Mike Pompeo e Brian Hook, mesmo diante de alertas sobre ameaças provenientes do Irã.

