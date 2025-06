Túmulo da Era Viking com mulher e cachorro é encontrado no norte da Noruega Cachorro estava posicionado aos pés da mulher em um túmulo a apenas 30 centímetros da superfície Internacional|Do R7 20/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 20/06/2025 - 02h00 ) twitter

Pesquisadores avaliam que animal encontrado poderia ser um companheiro de estimação Museu da Universidade Ártica da Noruega

Um túmulo da Era Viking foi encontrado na ilha de Senja, no norte da Noruega. A descoberta revela o sepultamento de uma mulher ao lado de um cachorro, em um barco com cerca de 5,4 metros de comprimento. O achado foi feito após dois homens encontrarem broches de bronze com detectores de metais em 2023. A partir disso, arqueólogos do Museu Universitário Ártico da Noruega iniciaram uma escavação no local em maio de 2025.

A análise dos artefatos indica que o túmulo data entre os anos 900 e 950. A mulher foi enterrada no centro do barco, com a cabeça voltada para o norte. Foram encontrados dois broches ovais, uma foice de ferro, uma pedra de amolar, contas de bronze, peças de âmbar, ferramentas de tecelagem e objetos de ferro ainda não identificados.

Segundo a arqueóloga Anja Roth Niemi, “tanto o fato de ela ter sido enterrada em um barco, quanto a localização do túmulo e os pertences indicam que ela era uma mulher de grande importância”.

O cachorro estava posicionado aos pés da mulher. Os pesquisadores avaliam que ele poderia ser um companheiro de estimação, um cão de caça ou um cão de guarda destinado a acompanhá-la na jornada após a morte. “Isso sugere que cães e humanos tinham uma relação próxima mesmo há mais de mil anos”, afirmou Niemi. Cães e cavalos são frequentemente encontrados em túmulos da Idade do Ferro no norte da Noruega.

‌



O túmulo estava localizado a apenas 30 centímetros da superfície. Devido ao estado de preservação, os arqueólogos retiraram os objetos junto com o solo para análises em laboratório. As próximas etapas incluem exames no esqueleto da mulher, nos ossos do animal e na madeira do barco para entender melhor quem era essa pessoa e como vivia.

Segundo Isa Troim, da Diretoria do Patrimônio Cultural da universidade, “os achados fornecem informações valiosas sobre as práticas funerárias e as pessoas que viveram nesta área durante a Era Viking”.

‌



Niemi também espera que esta descoberta “traga informações importantes sobre a sociedade da Era Viking em Senja e ajude a ampliar o conhecimento sobre a pré-história da região”.

