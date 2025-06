Fábrica clandestina de armas é descoberta após denúncia de adolescente A polícia encontrou um arsenal pronto para venda no local, que ficava nos fundos de uma barbearia, no bairro do Jurunas, em Belém (PA) Pará Record|Do R7 18/06/2025 - 21h00 (Atualizado em 18/06/2025 - 21h00 ) twitter

A Polícia Civil fechou uma fábrica clandestina de armas localizada nos fundos de uma barbearia no bairro do Jurunas, em Belém (PA). A operação começou após uma adolescente denunciar que havia sido ameaçada com uma arma pelo ex-namorado. As investigações revelaram um arsenal pronto para venda no local, incluindo carabinas e armas de pressão. O dono da barbearia foi preso em flagrante.