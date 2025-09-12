Tyler Robinson é um dos assuntos mais buscados no Google nesta sexta (12) Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma Internacional|Do R7 12/09/2025 - 14h01 (Atualizado em 12/09/2025 - 14h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Tyler Robinson foi entregue pela própria família e acusado de homicídio qualificado pela morte de Charlie Kirk Reprodução/

Tyler Robinson é um dos assuntos mais buscados no Google nesta sexta (12). O homem de 22 anos que mora em Utah é suspeito de ter matado o ativista conservador Charlie Kirk.

O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico de buscas foi registrado às 11h32 desta sexta.

Os estados que mais buscaram pelo termo “Tyler Robinson” são: Distrito Federal, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo, apontou o Google Trends. Confira:

Saiba quem é jovem suspeito de assassinar Charlie Kirk

Homem foi preso em Utah após ser identificado como autor do disparo que matou o ativista durante evento universitário. Saiba mais em R7.com.