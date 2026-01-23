‘Uma convergência cada vez mais robusta’, diz especialista sobre relação entre Brasil e China Segundo professor, países vão ‘na contramão de Trump’ e firmam uma parceria que, além de comercial, passa a ser mais política

Durante 45 minutos, os presidentes Lula e Xi Jinping conversaram por telefone. Ao fim da chamada, o líder chinês prometeu manter o apoio ao Brasil e, sem mencionar o Conselho de Paz de Donald Trump, afirmou que, no atual cenário, Brasil e China são forças construtivas para a manutenção da paz e da estabilidade mundial.

Segundo o presidente chinês, ambos os países devem manter-se firmes no lado certo da história e defender o papel central das Nações Unidas. Lula destacou que Brasil e China são países centrais na defesa do direito internacional e do livre comércio.

Em entrevista ao Conexão Record News desta sexta-feira (23), Paulo Velasco, professor de política internacional da UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), afirmou que a parceria entre ambos os países concluiu 50 anos recentemente. “Brasil e China compartilham muitos espaços. São membros fundadores do Brics, defendem o multilateralismo e o livre comércio, indo muito na contramão do que o Trump faz”.

A postura atual assumida pelos líderes seria então uma resposta aos posicionamentos tomados por Trump que violam os direitos internacionais. “A operação americana na Venezuela no início deste ano foi largamente repudiada pela diplomacia brasileira e chinesa. [...] economicamente a China já é o maior parceiro do Brasil em termos de comércio desde 2009, mas o comércio com a China não só se intensifica, mas politicamente vemos um avanço de maiores afinidades, maior entendimento e uma convergência cada vez mais robusta. E isso em partes é o efeito das posturas para lá de questionáveis de Donald Trump", conclui.

