Jovem morre em incêndio causado por fogos duas semanas após vencer câncer Fogo em casa no Missouri, nos EUA, também deixou um adulto morto e a mãe da jovem hospitalizada em estado grave Internacional|Do R7 09/07/2025 - 13h29 (Atualizado em 09/07/2025 - 13h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Jerilynn Brown, de 13 anos, havia comemorado a recuperação de um câncer duas semanas antes de morrer Reprodução/Facebook/earlene.hazelrigg

Uma adolescente de 13 anos morreu em um incêndio residencial provocado por destroços de fogos de artifício usados na véspera do feriado de 4 de julho, que celebra a independência dos EUA, na cidade de Independence, Missouri (EUA).

Jerilynn Brown havia comemorado sua recuperação de um câncer ósseo duas semanas antes do acidente, após um tratamento de dois anos.

Segundo o Corpo de Bombeiros local, o fogo começou por volta das 5h30 da manhã, quando restos de fogos, deixados no quintal na noite anterior, entraram em combustão. O vento da madrugada pode ter contribuído para que as brasas persistentes ganhassem força e atingissem a parte dos fundos da residência.

‌



O chefe dos bombeiros, Jimmy Walker, alertou para o risco de incêndios causados por materiais que podem demorar horas para entrarem em combustão total. Ele destacou ainda que a casa não possuía detectores de fumaça em funcionamento, o que pode ter dificultado o alerta precoce dos moradores.

‌



Jerilynn havia sido liberada do hospital infantil Mercy, em Kansas City, no fim de junho, depois de “tocar o sino” que simboliza a superação do câncer. O pai da adolescente, Jerry Brown, relatou o alívio e a felicidade recente da filha ao deixar o hospital, encerrando um período de intensos tratamentos contra osteossarcoma.

‌



Além de Jerilynn, o incêndio causou a morte de Marc Anthony Young Sr., de 52 anos, que ficou internado em estado crítico por quase três dias antes de falecer, conforme informações do filho, Marc Anthony Young Jr.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A mãe da adolescente, Liz Stephens, permanece hospitalizada em estado grave devido à gravidade das queimaduras. De acordo com o padrasto, Stephen Miller, ela segue “lutando pela vida” após o acidente.

O caso reacendeu alertas sobre o uso seguro de fogos de artifício, especialmente em períodos de festas. Autoridades recomendam que resíduos pirotécnicos sejam completamente apagados e descartados com cautela.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp