Vandalismo danifica a Pedra dos 12 Ângulos, joia da arquitetura inca de forma irreversível Ataque em Cusco provoca danos irrecuperáveis a um dos maiores símbolos da engenharia inca, levantando questões sobre a segurança e proteção do patrimônio cultural Internacional|Do R7 22/02/2025 - 12h54 (Atualizado em 22/02/2025 - 12h54 )

Vandalismo na Pedra dos Doze Ângulos em Cusco é considerado "irreversível"

A Pedra dos Doze Ângulos, um dos ícones mais reconhecidos do Peru, sofreu danos irreparáveis em um ataque de vandalismo ocorrido na última terça-feira (18/2), em Cusco. A pedra, que faz parte do Palácio do Arcebispo, no centro histórico da cidade, é um destino obrigatório para turistas e moradores locais.

Com seus doze ângulos esculpidos com precisão, a pedra de seis toneladas, feita de diorito verde, foi inserida com maestria no muro de uma antiga construção colonial, erguida sobre as ruínas do palácio do rei inca Inca Roca.

Este bloco é considerado uma obra-prima da engenharia incaica, representando a habilidade e a grandiosidade de uma das civilizações mais impressionantes da América pré-colombiana.

De acordo com as autoridades locais para a BBC, o ataque ocorreu nas primeiras horas da manhã, quando um homem foi filmado pelas câmeras de segurança golpeando a pedra com um objeto pesado.

Ele foi identificado como Gabriel Mariano Roysi Malani, de 30 anos, e estava aparentemente embriagado. O ato destrutivo resultou na queda de fragmentos da pedra, e o chefe da Secretaria de Cultura de Cusco, Jorge Moya, classificou os danos como “irreversíveis”.

O local, que é patrimônio cultural do Peru, foi listado como um símbolo da herança inca, e o incidente gerou indignação em todo o país.

A polícia do Peru rapidamente prendeu o autor do ato, e o Ministério da Cultura prometeu buscar “a punição máxima” para o vandalismo contra um bem de valor histórico inestimável.