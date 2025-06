Viciado em jogos, homem rouba R$ 13 milhões e torra o dinheiro em férias luxuosas e drogas Ex-funcionário foi investigado pela polícia apenas em novembro de 2024, após seis anos de condutas criminosas Internacional|Do R7 30/06/2025 - 16h56 (Atualizado em 30/06/2025 - 16h56 ) twitter

Tribunal foi informado de que o criminoso continua com uma dívida de cerca de R$ 385 mil Jornal da Record

Um ex-funcionário de uma empresa de recrutamento no Reino Unido foi condenado a quatro anos de prisão por roubar o equivalente a R$ 13 milhões da companhia onde trabalhava. Neil Harris, morador de Poole, no condado de Dorset, desviou fundos ao longo de seis anos para financiar seu vício em apostas esportivas, viagens internacionais, consumo de drogas e presentes para a parceira.

Harris ocupava o cargo de controlador financeiro na Caspian One, sediada em Bournemouth, e usava sua função para autorizar pagamentos indevidos. De 2012 a 2018, ele realizou 123 transferências ilegais para sua própria conta bancária, alegando estar pagando fornecedores. Muitos desses contratos, no entanto, já haviam expirado. Parte do dinheiro era transferida diretamente para sua conta em uma plataforma de apostas.

O caso só foi descoberto quando Harris saiu de férias e uma funcionária júnior, que assumiu temporariamente suas funções, encontrou uma transferência de mais de cinco mil libras (cerca de R$ 40 mil) sem justificativa. Ao investigar o pagamento, ela identificou a fraude. Confrontado, Harris inicialmente mentiu dizendo que estava sendo chantageado por alguém que ameaçava seu filho.

A empresa solicitou os extratos bancários referentes ao último ano de atividade e descobriu que Harris havia desviado cerca de R$ 1,4 milhão no período. Após ser demitido por má conduta grave, uma investigação mais ampla revelou o valor total do rombo, que chegou a R$ 13 milhões.

‌



O ex-funcionário foi investigado pela polícia apenas em novembro de 2024. Em março deste ano, ele admitiu o crime em audiência no tribunal de Poole, sendo o caso encaminhado ao Tribunal da Coroa de Bournemouth para sentença.

Durante o julgamento, o tribunal foi informado de que Harris continua com uma dívida de cerca de R$ 385 mil e que passou a frequentar reuniões do Gamblers Anonymous, grupo de apoio para pessoas com compulsão por jogos.

‌



Ao proferir a sentença, o juiz Stefan Ramel afirmou que os colegas de trabalho de Harris “se sentiram profundamente traídos”. O magistrado destacou que a fraude envolveu um “alto grau de planejamento e abuso de confiança, com impacto significativo sobre a empresa e os funcionários”.

