Vídeo de paraglider chinês sugado por nuvem pode ter sido gerado por inteligência artificial Imagens que mostram homem voando a mais de 8.000 metros viralizaram, mas parte do material exibe sinais de manipulação digital Internacional|Do R7 02/06/2025 - 13h45 (Atualizado em 02/06/2025 - 13h45 )

Esta cena pode ter sido parcialmente gerada por inteligência artificial Reprodução/Instagram/visuals_china

Um vídeo que viralizou recentemente nas redes sociais e mostra um paraglider chinês atingindo altitudes próximas a 8,5 mil metros) pode ter sido, ao menos em parte, gerado por inteligência artificial, segundo análise técnica divulgada na sexta-feira (30) pela NBC News.

A revelação levanta dúvidas sobre a autenticidade de imagens amplamente divulgadas por agências internacionais e veículos estatais chineses.

As imagens mostram o homem identificado como Peng Yujiang, ou pelo apelido de Liu Ge, de 55 anos, sendo lançado ao céu por uma corrente de ar durante um teste de equipamento na província de Gansu, no noroeste da China. Inicialmente, o vídeo foi distribuído pela CCTV News, emissora estatal chinesa, à agência Reuters, que publicou o material e o repassou a diversos meios de comunicação.

‌



No entanto, os cinco primeiros segundos do vídeo foram posteriormente identificados como possivelmente manipulados. A parte inicial, que mostra Peng com as pernas penduradas em pleno voo, apresentava sinais de edição e exibia, originalmente, a marca d’água da Doubao AI — uma ferramenta de criação de vídeos da ByteDance. Essa marca foi cortada na versão divulgada por agências de notícias.

‌



A empresa norte-americana GetReal Labs, especializada na verificação de vídeos por IA, confirmou que trechos iniciais do material foram sintetizados digitalmente. A análise de quadros feita por meio da plataforma Inspect apontou elementos gráficos incoerentes com o restante das imagens, como distorções nas pernas do personagem, discrepâncias nas cores do capacete e um terreno sem neve — incompatível com os montes Qilian, onde o voo ocorreu.

‌



Outro indício de manipulação é a inscrição “Apollo 2” visível na asa do paraglider em partes autênticas do vídeo, mas ausente na suposta animação. GetReal Labs também suspeita que os sons do vídeo original tenham sido inseridos no trecho gerado por IA para dar mais verossimilhança ao conteúdo.

A autenticidade das demais partes do vídeo segue incerta, mas, segundo a associação de esportes aéreos da província de Gansu, a experiência de Peng foi registrada por uma câmera acoplada ao equipamento, o que poderia validar partes do conteúdo. A associação reconheceu a veracidade do episódio, mas depois retirou de sua conta no WeChat a nota com detalhes do ocorrido.

O próprio Peng relatou que, durante o voo extremo, não usava máscara de oxigênio, sentiu falta de ar e acredita ter perdido a consciência por cerca de três minutos em razão da hipóxia e das baixas temperaturas.

A Reuters, a BBC e a NBC News removeram os vídeos de suas plataformas após as suspeitas de adulteração. A agência de notícias britânica afirmou que está revisando o conteúdo do material, sem esclarecer se a exclusão abrange todo o vídeo ou apenas partes específicas.

A emissora estatal CCTV, envolvida na divulgação inicial, não respondeu aos pedidos de comentário da imprensa internacional. Já as tentativas de contato direto com Peng, por meio de perfis que supostamente lhe pertencem, também não tiveram retorno.

Até o momento, GetReal Labs não identificou problemas evidentes nos vídeos alternativos que circulam sobre o episódio, mas afirma que ainda realizará novas análises.

