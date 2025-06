Como é o submarino nuclear anunciado pelo Reino Unido para enfrentar ameaça da Rússia Primeiro-ministro anunciou construção de até 12 submarinos SSN-AUKUS para reforçar defesa contra “agressão russa” Internacional|Do R7 02/06/2025 - 11h40 (Atualizado em 02/06/2025 - 11h40 ) twitter

Reino Unido anunciou construção de até 12 submarinos de propulsão nuclear SSN-AUKUS Divulgação/Ministério da Defesa do Reino Unido

O Reino Unido anunciou nesta segunda-feira (2) que vai construir até 12 submarinos nucleares de ataque, denominados SSN-AUKUS, como parte de um amplo plano de rearmamento para enfrentar as crescentes tensões globais e, especialmente, a ameaça representada pela Rússia.

O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, durante evento em Glasgow, na Escócia, onde ele também confirmou um investimento de 15 bilhões de libras (cerca de R$ 115 bilhões) no programa de ogivas nucleares do Reino Unido.

“A ameaça está cada vez mais séria, mais imediata e mais imprevisível do que em qualquer outro momento desde a Guerra Fria”, disse Starmer, destacando a necessidade de fortalecer a dissuasão nuclear como “a garantia máxima de nossa segurança”.

O ministro da Defesa, John Healey, disse à rede britânica BBC no domingo (1º) que a iniciativa é uma “mensagem direta a Moscou”, em resposta à “crescente” ameaça russa à Europa desde a invasão da Ucrânia, em 2022.

“Nossos excelentes submarinistas patrulham 24 horas por dia, sete dias por semana, para manter a nós e nossos aliados seguros, mas sabemos que as ameaças estão aumentando e precisamos agir decisivamente para enfrentar a agressão russa”, disse Healey em um comunicado.

Tecnologia de ponta

Os novos submarinos fazem parte do programa AUKUS, uma aliança militar entre Reino Unido, Estados Unidos e Austrália. O governo australiano disse que o SSN-AUKUS será baseado em um plano inovador e colaborativo que combina tecnologia de ponta dos três países.

A plataforma será equipada para missões de inteligência, vigilância, guerra submarina e ataque, com o objetivo de “garantir interoperabilidade entre as marinhas dos três parceiros”, segundo o governo da Austrália.

A construção dos primeiros submarinos começará no final desta década, em Barrow-in-Furness, no Reino Unido, e a entrega à Marinha Real Britânica só deve ocorrer no final dos anos 2030.

A Austrália também iniciará a construção de seus próprios SSN-AUKUS em Adelaide, no sul do país, com entregas planejadas para o início da década de 2040.

Atualmente, o Reino Unido opera sete submarinos de ataque da Classe Astute, que serão substituídos pela nova frota dos SSN-AUKUS, de acordo com o Ministério da Defesa britânico.

Investimentos adicionais

O anúncio coincide com a divulgação da nova Revisão Estratégica de Defesa do Reino Unido, relatório que recomenda a preparação das Forças Armadas para prontidão de combate, com foco na dissuasão de ameaças na região Euro-Atlântica.

O documento, que apresenta 62 recomendações ao governo britânico - que devem ser aceitas integralmente, segundo o Ministério da Defesa -, reforça a necessidade de aumentar estoques de munições e equipamentos e de ampliar capacidades de produção para crises ou guerras.

Entre as medidas anunciadas, estão:

Construção de seis novas fábricas de munições, com investimento de 1,5 bilhão de libras;

Aquisição de até 7.000 armas de longo alcance fabricadas no Reino Unido;

Criação de um comando dedicado a operações no domínio cibernético e eletromagnético, com investimento de 1 bilhão de libras em capacidades digitais; e

Investimento de 1,5 bilhão de libras para melhorar moradias de militares e suas famílias.

