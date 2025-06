Menino tem bochecha ‘arrancada’ após ser atacado por cachorro no Reino Unido Criança de quatro anos sofreu ferimentos graves no rosto e na perna depois de um ataque de Pocket Bully, em Lancashire Internacional|Do R7 02/06/2025 - 09h21 (Atualizado em 02/06/2025 - 09h22 ) twitter

Menino tem bochecha 'arrancada' após ser atacado por cachorro no Reino Unido

Uma criança de quatro anos, identificada como Antonio Quinn, ficou gravemente ferida após ser atacada por um cachorro da raça Pocket Bully em Oswaldtwistle, Lancashire, no Reino Unido, na última segunda-feira (26).

O incidente ocorreu enquanto Antonio visitava a casa de um amigo. Ele estava parado do lado de fora da porta quando o animal o atacou de forma repentina. Um amigo da família agiu rapidamente para afastar o cachorro, permitindo que a criança escapasse, segundo os jornais britânicos The Sun e Birmingham Live.

Ensanguentado e em estado de choque, Antonio sofreu cortes profundos nas bochechas, abaixo do queixo e na coxa direita. Ele foi levado às pressas para o Royal Manchester Children’s Hospital, onde passou por uma cirurgia de três horas para reparar as lacerações.

A mãe do menino, Amanda Holmes, de 34 anos, descreveu o momento como “a pior coisa do mundo”. “Eu não conseguia acreditar que o rosto do meu filho estava daquele jeito, parecia saído de um filme de terror”, disse ao The Sun.

‌



Amanda, que também é mãe de outras duas crianças, contou que Antonio havia ido à casa do vizinho apenas para pegar algo para beber quando o ataque ocorreu. “Ouvi um grito, o choro do meu filho. Ele estava na porta da frente, com sangue por todo o rosto e as bochechas penduradas”, contou.

Apesar da gravidade dos ferimentos, os médicos conseguiram suturar as lacerações sem que houvesse perda de pele. “Eles fizeram um ótimo trabalho com ele”, disse Amanda. Ela destacou que, apesar do trauma, Antonio está se recuperando bem. “Ele ainda sente muita dor, mas está bem. Dá para ver que está chocado com isso”.

‌



A Polícia de Lancashire confirmou à mídia local que dois cães, um Pocket Bully e um Staffordshire Bull Terrier que também estava no local, foram apreendidos.

“A criança, um menino de quatro anos, foi levada ao hospital com ferimentos na perna e no rosto. Felizmente, esses ferimentos não são fatais. O dono do cão foi identificado e será interrogado oportunamente”, disseram as autoridades em um comunicado.

