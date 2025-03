Vídeo mostra pessoas fugindo de piscina em arranha-céu durante terremoto na Tailândia Tremor de magnitude 7,7 atingiu Mianmar e foi sentido em países vizinhos. Desabamento de prédio em Bangkok deixou mortos e feridos Internacional|Do R7 30/03/2025 - 15h48 (Atualizado em 30/03/2025 - 15h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Câmeras de segurança registraram o momento em que várias pessoas que estavam em uma piscina no topo de um arranha-céu em Bangkok, na Tailândia, foram surpreendidas pelo terremoto que atingiu a região na sexta-feira (28).

Nas imagens, é possível ver quando a água começa a ondular violentamente e transbordar. Assustados, um casal, que estava dentro da piscina, e outro homem saem rapidamente do local.

A mulher chega a cair durante a fuga. Ao fundo, outras pessoas, dentro e fora da piscina, também abandonam o espaço enquanto o terremoto gera abalos na estrutura do edifício.

O tremor de magnitude 7,7 teve epicentro em Mianmar e causou destruição em várias regiões do país e em nações vizinhas. Até este domingo (30), as autoridades de Mianmar confirmaram ao menos 1.700 mortos, mais de 3.400 feridos e 300 desaparecidos.

‌



Na Tailândia, o colapso de um edifício em construção na capital deixou pelo menos 18 mortos. Ao menos 76 pessoas permanecem soterradas nos escombros, de acordo com a agência de notícias Reuters.

Equipes de resgate continuam as buscas por sobreviventes em meio aos escombros, utilizando drones e cães farejadores. O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) havia emitido um alerta vermelho antes do tremor, prevendo que mais de 10 mil pessoas poderiam morrer.

‌



A junta militar que governa Mianmar decretou estado de emergência em seis regiões, incluindo Sagaing, Mandalay e a capital Naipidau. O líder militar Min Aung Hlaing alertou que o número de vítimas pode aumentar e pediu ajuda internacional para enfrentar a crise humanitária.

Vídeo mostra pessoas fugindo de piscina em arranha-céu durante terremoto na Tailândia Reprodução/X/@ThaiEnquirer

Países como Índia, China e Tailândia enviaram suprimentos e equipes de resgate, segundo a Reuters. A Cruz Vermelha Internacional disse que as necessidades humanitárias crescem a cada hora. “A destruição foi extensa”, declarou a entidade.

‌



A infraestrutura do país foi severamente danificada, dificultando o acesso a regiões afetadas. Hospitais em Mandalay e Naipidau estão sobrecarregados, e equipes de resgate da Rússia e da Índia foram enviadas para auxiliar nos atendimentos.

A situação se agrava ainda em Mianmar devido à guerra civil que assola o país desde o golpe militar de 2021, que derrubou o governo eleito de Aung San Suu Kyi.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp