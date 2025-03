Água de piscina transborda de arranha-céu durante terremoto na Tailândia; veja vídeo

Vídeos registraram o momento em que a água da piscina de um arranha-céu transbordou durante um terremoto na Tailândia , nesta sexta-feira (28). Autoridades afirmam que, além da alta magnitude do tremor — que chegou a 7,7 na escala Richter —, a pouca profundidade do epicentro, a apenas 10 km do solo, intensificou os impactos.