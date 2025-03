Liquefação do solo ocorre quando um terremoto faz o chão agir como água, explica professor

Após um terremoto atingir Mianmar, Tailândia e China , deixando milhares de pessoas mortas e feridas, o serviço geológico dos Estados Unidos alertou que Mianmar corre alto risco de sofrer liquefação do solo . “Ele [terremoto] faz com que esse solo mais superficial se comporte, momentaneamente, como um líquido: perde uma propriedade que a gente chama de coesão”, explica o professor Anderson Nascimento, coordenador do laboratório sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em conversa com o Jornal da Record News nesta sexta-feira (28).



Nascimento também explicou que Mianmar está localizado próximo de uma região de colisão placas tectônicas — na fronteira da Índia com a Mongólia. Nos últimos cem anos, houve diversos relatos de terremotos que poderiam ter causado catástrofes.



Por fim, o professor explicou que o tremor, que atingiu a magnitude de 7,7 na escala Richter, criou uma ruptura que afetou aproximadamente 350 quilômetros, gerando danos estruturais nas bases do país, como eletricidade, estradas e sistema de abastecimento de água.