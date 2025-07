Vídeo: motorista captura momento em que carro é atingido por raio nos EUA Caminhoneiro afirmou que descarga elétrica danificou o veículo; o condutor não se feriu Internacional|Do R7 28/07/2025 - 20h05 (Atualizado em 28/07/2025 - 20h07 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Um caminhoneiro no Texas registrou o momento em que seu veículo foi atingido por um raio.

O incidente ocorreu em 25 de julho, durante uma tempestade intensa entre Wharton e El Campo.

A descarga elétrica danificou o caminhão e parte da estrada, mas o motorista saiu ileso.

Especialistas explicam que a estrutura metálica do veículo oferece proteção contra raios. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Raio também danificou parte da estrada Reprodução/Youtube/StoryfulNews

Um caminhoneiro registrou o momento exato em que seu veículo foi atingido por um raio enquanto trafegava por uma rodovia no Texas, nos Estados Unidos. O caso aconteceu em 25 de julho, durante uma tempestade intensa entre as cidades de Wharton e El Campo, na Rodovia 59.

O vídeo foi gravado por Austin Garland, que dirigia no momento da descarga elétrica. Nas imagens, é possível ver a chuva forte e a sequência de relâmpagos até que um raio atinge diretamente a parte dianteira do caminhão. Um estrondo é ouvido logo em seguida. Atônito, Garland reage dizendo “Meu Deus”.

Em entrevista à agência Storyful, Garland afirmou que aquela foi a pior tempestade que já presenciou. Segundo ele, o raio não só atingiu seu caminhão, mas também danificou parte da estrada.

Especialistas explicam que a proteção de um veículo contra raios não se deve aos pneus de borracha, como muitos acreditam, mas à estrutura metálica que funciona como uma espécie de gaiola. O raio percorre o exterior do veículo e se dissipa no solo, protegendo quem está dentro.

John Jensenius, membro do Conselho Nacional de Segurança contra Raios dos EUA, afirma que os ocupantes geralmente saem ilesos, mas o veículo pode sofrer danos. Componentes eletrônicos costumam queimar e os pneus podem ser destruídos pela descarga elétrica.

O vídeo rapidamente repercutiu nas redes sociais.

