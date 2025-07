Vídeo: soldados russos arrastam prisioneiro ucraniano amarrado a motocicleta, diz jornal britânico Ainda não há confirmação sobre o local e a data exata da gravação, que circula nas redes sociais Internacional|Do R7 02/07/2025 - 15h03 (Atualizado em 02/07/2025 - 15h03 ) twitter

Comissário de direitos humanos do Parlamento da Ucrânia afirmou que a ação configura uma demonstração pública de crueldade Reprodução/X

Um vídeo divulgado por jornais britânicos mostra um prisioneiro de guerra ucraniano sendo arrastado por uma motocicleta conduzida por soldados russos em uma estrada na região ocupada da Ucrânia.

As imagens não foram divulgadas na íntegra pelo jornal The Sun, que primeiro relatou o episódio. Na gravação, o prisioneiro aparece amarrado por cordas e preso à parte traseira de uma motocicleta militar. Dois soldados russos participam da ação. Um deles pilota o veículo, enquanto o outro posiciona o suposto soldado ucraniano.

🤬🔞 Russian 🇷🇺 soldiers tied a captured Ukrainian 🇺🇦 Armed Forces soldier to a motorcycle and dragged him along the road. pic.twitter.com/QSG0UKOuy2 — Restricted Clips Only (@restricted_only) July 1, 2025

Ainda não há confirmação sobre o local e a data exata da gravação, que circula nas redes sociais. O vídeo aéreo mostra o momento em que os soldados deixam o local com o prisioneiro amarrado sendo puxado pela moto.

O comissário de direitos humanos do Parlamento da Ucrânia, Dmytro Lubinets, afirmou que a ação configura uma demonstração pública de crueldade e classificou o ato como “mais um crime de guerra cometido pela Rússia”. Ele informou ter acionado a Organização das Nações Unidas e o Comitê Internacional da Cruz Vermelha para apuração do caso.

De acordo com Lubinets, ao menos 75 investigações criminais sobre a execução de 268 prisioneiros de guerra ucranianos por tropas russas já foram abertas desde o início do conflito, em fevereiro de 2022.

Em janeiro deste ano, seis prisioneiros ucranianos foram executados por militares russos e os assassinatos foram filmados. Em outro caso, nove operadores ucranianos de drones teriam sido executados após serem capturados. As informações são do Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU). O Kremlin nega as acusações.

A guerra já ultrapassa três anos e meio e continua sem solução negociada. A Rússia disse à Ucrânia, em negociações de paz no mês passado, que só concordará com o fim da guerra caso Kiev ceda territórios e aceite limitar o tamanho de seu exército, de acordo com um memorando relatado pela mídia russa.

Os termos apresentados por Moscou durante as negociações em Istambul reafirmaram que o país não abrirá mão de seus principais objetivos militares, apesar da pressão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para encerrar o conflito na Ucrânia. Kiev rejeitou as propostas, classificando-as como uma exigência que se assemelha a uma “rendição completa”.

