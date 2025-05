Entenda como a Ucrânia utiliza motocicletas para avançar em solo russo e escapar de drones Motos permitem uma velocidade de ataque e retirada que seria impossível para veículos blindados, avalia comando ucraniano Internacional|Do R7 24/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 24/05/2025 - 02h00 ) twitter

Inteligência ucraniana já identificou que tropas russas também vêm intensificando o treinamento de soldados em motocicletas 425º Regimento de Assalto Ucraniano no YouTube

A guerra na Ucrânia tem sido marcada por inovações táticas em resposta direta ao uso massivo de drones no front. Em meio a essas condições de combate, as motocicletas surgem como uma ferramenta improvável, porém eficaz, para operações de assalto, agora oficialmente adotada por tropas ucranianas com o objetivo de avançar dentro do território russo.

Na última terça-feira (21), o 425º Regimento de Assalto Separado da Ucrânia, conhecido como “Skala”, anunciou a criação da primeira companhia de motocicletas do país. Segundo o comunicado, trata-se de uma “cavalaria moderna” cuja principal função é atacar rapidamente as posições inimigas, realizar infiltrações e mudar de direção com agilidade para surpreender as forças russas.

A eficácia da nova estratégia foi demonstrada na prática com um ataque noturno realizado pelo próprio 425º Regimento, próximo ao distrito de Sudzhansky, na região russa de Kursk.

De acordo com o site especializado Militarnyi, os ucranianos romperam as defesas da fronteira, tomaram postos de observação avançados, desestabilizaram as comunicações inimigas e recuaram sem registrar baixas.

Imagens divulgadas mostram os combatentes cruzando obstáculos antitanque do tipo “dentes de dragão” a bordo de motocicletas off-road, guiando-se por equipamentos de visão noturna para evitar as patrulhas russas.

Para as lideranças do regimento, as motos permitem uma velocidade de ataque e retirada que seria impossível para veículos blindados, hoje vulneráveis aos enxames de drones explosivos que rondam o campo de batalha.

“O uso de motocicletas se torna uma vantagem clara em um ambiente dominado por drones”, afirmou o tenente-coronel Pavlo Shamshyn, porta-voz das forças terrestres da Ucrânia em Kharkiv.

Segundo ele, a inteligência ucraniana já identificou que tanto tropas russas quanto ucranianas vêm intensificando o treinamento de soldados em motocicletas, prevendo que as ofensivas de primavera e verão em 2025 se baseiem nesse tipo de mobilidade.

Cada dupla do 425º é formada por um piloto e um soldado de infantaria armado com fuzil de assalto. O grupo treinou por “centenas de horas” para executar disparos em movimento, operar em pares sincronizados e realizar ataques de precisão com rapidez cirúrgica.

Ainda que inusitado, o uso de motocicletas para fins ofensivos não é totalmente novo. Forças especiais de outros países já utilizaram motos para infiltrações e reconhecimento. O que chama atenção na Ucrânia é a escala e o uso frontal, direto, contra posições fortificadas.

A escolha pelas duas rodas também reflete um padrão crescente de adaptação a um ambiente de guerra cada vez mais restritivo para veículos pesados. A Rússia, que começou a usar motocicletas e quadriciclos como alternativa aos blindados em 2023, tem realizado ataques em larga escala com esses veículos, como o que teria envolvido mais de 100 motos em Pokrovsk, segundo forças ucranianas.

Analistas do Instituto para o Estudo da Guerra (ISW) apontam que tanto Rússia quanto Ucrânia devem expandir esse tipo de abordagem. A escassez de veículos blindados, o terreno plano da Ucrânia e a proliferação de drones tornam a mobilidade leve uma das poucas opções viáveis para ofensivas eficazes sem alto custo humano e material.

