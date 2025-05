Rússia e Ucrânia trocam centenas de prisioneiros, diz Moscou Informação ainda não foi confirmada pelo governo ucraniano; trocas teriam acontecido neste domingo Internacional|Do Estadão Conteúdo 25/05/2025 - 10h02 (Atualizado em 25/05/2025 - 10h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Putin, Rússia, eleições, internacional Divulgação/Oficial Kremlin - 12/03/2023

Rússia e Ucrânia trocaram centenas de prisioneiros no domingo (25), segundo o Ministério da Defesa russo. Ainda não houve confirmação imediata da troca de prisioneiros por parte do governo ucraniano.

O ministério russo disse que cada lado trouxe para casa mais 303 soldados, depois que cada um liberou um total de 307 combatentes e civis no sábado, e 390 na sexta-feira. A troca foi a maior em mais de três anos de guerra.

O anúncio foi feito horas depois que regiões ucranianas sofreram um ataque de drones e mísseis russos em grande escala que matou pelo menos 12 pessoas, de acordo com autoridades locais.

Os serviços de emergência ucranianos descreveram o domingo como uma “noite de terror na região de Kiev”, em uma mensagem no Telegram. Foram derrubados 45 mísseis e 266 drones russos (ao todo, foram lançados 367) durante a nova onda de bombardeios noturnos, que atingiu a maior parte do país.

‌



O presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, fez um apelo para pressionar a Rússia e forçá-la a interromper os ataques e o conflito.

“Sem uma pressão realmente forte sobre os líderes russos, essa brutalidade não pode ser detida. As sanções certamente ajudarão” disse Zelenski nas redes sociais, pedindo aos Estados Unidos, aos países europeus e a “todos aqueles que buscam a paz” que mostrem “determinação” para levar o presidente russo, Vladimir Putin, a “encerrar a guerra”.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp