COP30: protesto em Belém reúne indígenas e ativistas por justiça climática e proteção territorial

Ativistas do clima, incluindo indígenas e grupos da sociedade civil, realizaram uma marcha em Belém (PA) neste sábado (15) para cobrar justiça climática e proteção territorial na COP30 .

Os manifestantes levantaram bandeiras e exibiram cartazes na conferência do clima enquanto os países ainda tentam chegar a um consenso sobre quais temas poderiam apoiar em um possível acordo final – e se tal acordo é realmente possível.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou os povos indígenas como atores fundamentais nas negociações da COP30 deste ano.

No entanto, representantes indígenas aproveitaram uma reunião com o presidente da COP30, André Corrêa do Lago, na sexta-feira (14 de novembro), para questionar por que foram levados até Belém se não estavam participando efetivamente das discussões.

Eles foram informados de que mais credenciais para a conferência estavam sendo providenciadas, embora a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, tenha dito que as demandas deles eram direcionadas ao governo brasileiro e seriam melhor tratadas lá.

Imagens são da Reuters