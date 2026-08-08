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Quebra-pau no Congresso: deputada joga ovos em primeiro-ministro de país do leste europeu

Parlamentar Time Kadriaj, que também é médica, mirou Albin Kurti, premiê do Kosovo, durante sessão plenária para eleger o novo presidente da Casa

Internacional|Do R7

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País do leste da Europa, que declarou independência em 2008, vive uma crise política desde fevereiro de 2025 porque o primeiro-ministro eleito não consegue formar um governo. Há constantes brigas no Congresso.

O Kosovo tem 2,1 milhões de eleitores registrados (residentes e que vivem no exterior) e uma população de 1,6 milhão de habitantes, composta majoritariamente por albanses-kosovares, com uma importante minoria sérvia.

As imagens são da Reuters.

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