Quebra-pau no Congresso: deputada joga ovos em primeiro-ministro de país do leste europeu

País do leste da Europa, que declarou independência em 2008, vive uma crise política desde fevereiro de 2025 porque o primeiro-ministro eleito não consegue formar um governo. Há constantes brigas no Congresso.

O Kosovo tem 2,1 milhões de eleitores registrados (residentes e que vivem no exterior) e uma população de 1,6 milhão de habitantes, composta majoritariamente por albanses-kosovares, com uma importante minoria sérvia.

As imagens são da Reuters.