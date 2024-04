Veja imagens: polícia e moradores da Cracolândia entram em confronto após festa infantil

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Uma festa infantil no centro de São Paulo terminou em uma confusão generalizada entre policiais e moradores da Cracolândia, na noite do domingo (31). Agentes foram acionados porque a comemoração estava bloqueando a passagem na alameda Barão de Piracicaba. Um dos agentes tentou conversar com um dos organizadores da festa, mas foi atacado com socos — o que deu início ao confronto.