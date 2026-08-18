Volta às aulas: cobra escapa de laboratório de ciências e causa incêndio em escola Apesar do prejuízo, a direção da escola informou que o início do ano letivo, marcado para quarta (19), não será adiado

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Uma cobra píton escapou de seu recinto na escola Forest Middle School, na Virgínia, e causou um incêndio ao derrubar uma lâmpada de aquecimento.

O sistema de anti-incêndio foi acionado rapidamente, mas oito salas de aula foram danificadas pelo fogo e pela água usada no combate.

Os bombeiros capturaram a cobra em segurança e ninguém ficou ferido no incidente.

A direção da escola confirmou que o início do ano letivo não será adiado, e as turmas afetadas serão realocadas em outras áreas do prédio. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Píton chamada Nanner é acusada de causa incêndio em escola norte-americama Forest Fire Department

Na madrugada da última sexta-feira (14) a escola Forest Middle School, na Virgínia, nos Estados Unidos, quase ardeu em chamas por causa de uma cobra.

De acordo com o corpo de bombeiros, uma cobra píton de cerca de 2,4 metros conseguiu escapar de seu recinto e, ao derrubar uma lâmpada de aquecimento, provocou um incêndio dentro da escola.

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O fogo rapidamente acionou o sistema de anti-incêndio, que ajudou a conter as chamas, mas oito salas de aula acabaram danificadas tanto pelo fogo quanto pela água utilizada no processo.

Quando os bombeiros chegaram ao local, encontraram o animal solto na sala e conseguiram capturá-lo em segurança, colocando-o em um espaço temporário até que fosse devolvido ao seu dono.

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Apesar do susto e dos prejuízos materiais, ninguém ficou ferido.

O Departamento de Bombeiros de Forest e o Escritório do Inspetor de Incêndios do Condado de Bedford confirmaram que a causa do incêndio foi a queda da lâmpada provocada pela movimentação da cobra.

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A direção da escola informou que, mesmo com os danos, o início do ano letivo, marcado para esta quarta-feira (19), não será adiado, já que as turmas afetadas serão realocadas em outras áreas do prédio.

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