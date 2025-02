Yoon Suk Yeol comparece ao julgamento de impeachment O ex-presidente da Coreia do Sul enfrenta o Tribunal Constitucional em meio a acusações de insurreição, com o destino político do país dependendo da decisão sobre seu impeachment

Internacional|Do R7 06/02/2025 - 10h37 (Atualizado em 06/02/2025 - 10h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share