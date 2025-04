Brasil recebe recorde de turistas estrangeiros no início do ano Foram 3,7 milhões de visitantes nos três primeiros meses do ano Conteúdo Exclusivo|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/04/2025 - 12h22 (Atualizado em 17/04/2025 - 12h22 ) twitter

Brasil recebe recorde de turistas estrangeiros no início de 2025

O Brasil recebeu 3,7 milhões de turistas internacionais no primeiro trimestre deste ano, estabelecendo um recorde para o período. Este número representa um aumento de quase 48% em relação ao mesmo período do ano anterior. São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul foram os estados que mais receberam visitantes estrangeiros nesse período.

Segundo o Ministério do Turismo, esse crescimento se deve a ações promocionais no exterior e investimentos em infraestrutura turística. Atualmente, o Brasil é o terceiro destino mais visitado da América do Sul, atrás da Argentina e da Colômbia. O governo tem como meta alcançar a liderança regional até 2027.

