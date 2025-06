Concurso Público Nacional Unificado oferece mais de duas mil vagas Inscrições começam em julho; provas objetivas e discursivas em outubro e dezembro Conteúdo Exclusivo|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/06/2025 - 13h58 (Atualizado em 04/06/2025 - 13h58 ) twitter

O Ministério da Gestão e Inovação anunciou a segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado, conhecido como ‘Enem dos Concursos’, com mais de duas mil vagas disponíveis. As inscrições estarão abertas em julho.

A seleção incluirá uma prova objetiva em 5 de outubro para todos os candidatos, seguida por uma prova discursiva em 7 de dezembro para aqueles que forem aprovados na primeira etapa.

O concurso visa selecionar mais de 3.600 pessoas para cargos em 36 órgãos federais, com o resultado final previsto para fevereiro do ano seguinte.

