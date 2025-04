Desemprego no Brasil atinge 7% no primeiro trimestre de 2025 Taxa sobe em relação ao final de 2024, quando era de 6,2% Conteúdo Exclusivo|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/04/2025 - 12h39 (Atualizado em 30/04/2025 - 12h39 ) twitter

Desemprego aumenta no primeiro trimestre de 2025 e taxa de desocupação atinge 7%

A taxa de desemprego no Brasil subiu para 7% no primeiro trimestre de 2025, segundo dados do IBGE. Este é o índice mais baixo para o período nos últimos 13 anos.

No entanto, comparado ao último trimestre de 2024, houve um aumento, pois a taxa era de 6,2%. Atualmente, cerca de 7,7 milhões de pessoas estão desempregadas no país.

