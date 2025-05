Desmatamento no Brasil cai mais de 30% em cinco biomas Pantanal, Pampa e Cerrado lideram redução; Mata Atlântica registra aumento Conteúdo Exclusivo|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/05/2025 - 12h30 (Atualizado em 15/05/2025 - 12h30 ) twitter

Desmatamento cai mais de 30% no Brasil, em 2024

Em 2024, o Brasil registrou uma diminuição de 32,4% no desmatamento em comparação ao ano anterior. Cinco dos seis biomas do país apresentaram redução, com Pantanal, Pampa e Cerrado liderando as quedas.

Amazônia e Caatinga também registraram diminuição no desmatamento. Entretanto, a Mata Atlântica foi o único bioma que teve um aumento no desmatamento durante o mesmo período. No total, mais de 1,2 milhão de hectares foram desmatados.

