Inscrições para o programa Mais Médicos terminam nesta quinta (8) Mais de 3.100 vagas estão abertas em todo o Brasil. 08/05/2025 - 12h41

As inscrições para o programa Mais Médicos se encerram nesta quinta-feira (8), com mais de 3.100 vagas disponíveis em 1.600 municípios nas cinco regiões do Brasil.

Os interessados devem realizar o processo de inscrição pelo site oficial maismedicos.saude.gov.br. Atualmente, o programa conta com mais de 24 mil médicos atuando em cerca de 4.200 cidades brasileiras.

