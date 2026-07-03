JR Entrevista com o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues

O convidado do JR ENTREVISTA desta quinta-feira (2) é o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues. À jornalista Flávia Alvarenga, ele falou sobre as prioridades da agenda legislativa, com destaque para a urgência da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da Segurança Pública. Randolfe classificou o combate às facções criminosas como uma “guerra” que deve ser vencida pelas instituições brasileiras, criticando tentativas de interferência externa no país.



Para o senador, a PEC da Segurança é fundamental para atualizar as atribuições da Polícia Federal, permitindo que o órgão atue de forma institucional e coordenada no combate ao crime organizado, que se tornou transnacional.