JR Entrevista com o ministro da CGU, Vinicius Carvalho

O convidado do JR ENTREVISTA desta quarta-feira (22) é o ministro da CGU (Controladoria-Geral da União), Vinicius Carvalho. Ao jornalista Clébio Cavagnolle, ele falou sobre as recentes tarifas impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros, classificando a medida como “hipocrisia” e fruto de uma decisão política sem embasamento técnico.



Carvalho rebateu críticas americanas ao sistema Pix, definindo-o como uma “inovação pública” que promoveu a bancarização e a formalização econômica, e não uma prática de concorrência desleal.



Sobre o combate à corrupção no Brasil, o ministro utilizou uma analogia médica para explicar que a detecção de irregularidades é sinal de um sistema de controle ativo. Ele destacou que a utilização da ferramenta de inteligência artificial “Alice” permitiu uma economia de R$ 5 bilhões aos cofres públicos por meio de auditorias focadas em contratos com possíveis problemas.