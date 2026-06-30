JR ENTREVISTA com o presidente do Conselho Nacional do Sesi, Fausto Augusto Junior
Fausto Augusto Junior detalhou legado de 80 anos da instituição e ações para elevar a escolaridade e a saúde mental do trabalhador
O convidado do JR ENTREVISTA desta segunda-feira (29) é o presidente do Conselho Nacional do Sesi, Fausto Augusto Junior. À jornalista Lívia Veiga, ele falou sobre a trajetória de oito décadas da instituição, completadas em 2026, e como o Sesi se consolidou como um pilar fundamental para o desenvolvimento social e industrial do Brasil, alcançando 90% de reconhecimento entre a população.
Segundo o gestor, o Sesi nasceu em 1946 para viabilizar direitos sociais básicos e, hoje, atua de forma complementar ao Estado para levar inovação e serviços essenciais onde o setor público enfrenta dificuldades.
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