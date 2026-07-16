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JR 24H

JR Entrevista com o presidente do Sebrae, Rodrigo Soares

Rodrigo Soares citou inovação tecnológica, impactos da reforma tributária e o fortalecimento do apoio aos pequenos negócios

JR Entrevista|Do R7

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O convidado do JR ENTREVISTA desta quarta-feira (15) é o presidente do Sebrae, Rodrigo Soares. À jornalista Lívia Veiga, ele falou sobre o impacto dos pequenos negócios na economia brasileira, o aumento do teto de faturamento para o MEI e as novas perspectivas para o setor diante da reforma tributária e da inovação tecnológica.

Soares destacou como prioridade o projeto de lei que visa reajustar o teto do MEI (microempreendedor individual), que acumula uma defasagem inflacionária de cerca de 70% desde 2018. A proposta eleva o limite para R$ 140 mil até 2028 e permite a contratação de um segundo funcionário, o que pode impulsionar o mercado de trabalho.

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