JR Entrevista com o presidente do Sebrae, Rodrigo Soares

O convidado do JR ENTREVISTA desta quarta-feira (15) é o presidente do Sebrae, Rodrigo Soares. À jornalista Lívia Veiga, ele falou sobre o impacto dos pequenos negócios na economia brasileira, o aumento do teto de faturamento para o MEI e as novas perspectivas para o setor diante da reforma tributária e da inovação tecnológica.



Soares destacou como prioridade o projeto de lei que visa reajustar o teto do MEI (microempreendedor individual), que acumula uma defasagem inflacionária de cerca de 70% desde 2018. A proposta eleva o limite para R$ 140 mil até 2028 e permite a contratação de um segundo funcionário, o que pode impulsionar o mercado de trabalho.