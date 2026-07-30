JR ENTREVISTA: presidente da CNT analisa gargalos do transporte e custos da redução de jornada

O convidado do JR ENTREVISTA desta quarta-feira (29) é o presidente da CNT (Confederação Nacional do Transporte), Vander Costa. Ao jornalista Clébio Cavagnolle, ele falou sobre os desafios logísticos do país, os impactos das tarifas impostas por Estados Unidos e China, e as preocupações do setor com a pauta de redução da jornada de trabalho em discussão no Congresso.



Costa destacou que, embora o tarifaço americano preocupe, o aumento do custo do diesel devido a conflitos internacionais é mais imediato. "Estamos sofrendo muito mais com a atitude com relação à guerra no Golfo Pérsico, porque atingiu diretamente o petróleo e, por consequência, o óleo diesel, aumentando o custo tanto de cargas quanto de passageiros", afirmou.



Sobre a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, Costa apresentou dados de um estudo da CNT que prevê um impacto de R$ 12 bilhões no setor de transporte. Ele alertou que essa mudança pode gerar inflação, uma vez que o aumento de custos será repassado à sociedade.