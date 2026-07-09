JR Entrevista com o ministro do Empreendedorismo, Paulo Henrique Pereira

O convidado do JR ENTREVISTA desta quarta-feira (8) é o ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Paulo Henrique Pereira. À jornalista Tainá Farfan, ele falou sobre a proposta do governo para aumentar o teto do MEI (microempreendedor individual), a renegociação de dívidas através do programa Desenrola e o posicionamento da pasta sobre temas como a escala 6x1 e as tarifas comerciais dos Estados Unidos.



O ministro detalhou o plano para atualizar o faturamento máximo do MEI, que está congelado em R$ 81 mil desde 2018, gerando perdas devido à inflação. A proposta prevê uma elevação escalonada para R$ 110 mil em 2027 e R$ 140 mil em 2028, além de permitir a contratação de um segundo funcionário pelo empreendedor.