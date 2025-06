JR ENTREVISTA: 'Não conhecemos nenhum episódio similar', diz Gilmar Mendes sobre 8 de Janeiro

O convidado do JR ENTREVISTA desta quarta-feira (25) é o decano do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Gilmar Mendes. Ao jornalista Clébio Cavagnolle, ele fez um balanço dos 23 anos na Corte, os julgamentos mais marcantes e os maiores desafios enfrentados.



Um desses é o julgamento sobre o 8 de Janeiro. O ministro rebateu às críticas de que as penas estariam sendo exagerados. Segundo ele, é preciso dar um exemplo e mostrar a gravidade do que aconteceu. “Nesses quase 40 anos de Constituição de 1988, nós não conhecemos nenhum episódio similar a isso”, afirmou. “Então é preciso perceber que o tribunal, quando julgou naquele momento, estava julgando um atentado ao Estado de Direito e um golpe de Estado pressentido. Eu acho que a mensagem que o tribunal passou com essas condenações mais longas, de 14 anos, era no seguinte sentido, de não permitir que novamente se atentasse contra a democracia”, explicou.



Por isso, ele acha que não se deve comparar esse julgamento com a Lava Jato, operação que ele é crítico. “Eu me pergunto, o que nós fizemos de errado para termos produzido Curitiba, termos produzido esse modelo de Curitiba e termos de fato, aparentemente, nos alucinado”, ponderou. “O sistema político todo acabou sendo engolido por isso, porque é notório, como depois se viu, que havia um projeto político”, completou.



O ministro ainda elencou o mandato de Jair Bolsonaro como outro momento desafiador. “O Bolsonaro tenta fazer um tipo de demarcação de terreno com manifestações em frente ao tribunal, aquelas manifestações em frente a quartéis, os tanques na rua”, elencou. “E isso vai se construir um grande desafio, para não dizer a fixação, algo quase fetiche que havia em relação à justiça eleitoral e especialmente as urnas eletrônicas, que hoje se diz que foi algo planejado para, de alguma forma, legitimar, no caso de uma derrota, a permanência no poder”, detalhou.



Por fim, Gilmar Mendes ainda comentou as críticas enfrentadas ao Fórum de Lisboa, que é promovido por ele e ganhou o apelido de “Gilmarpalloza”. “Eu acho só um pouco de graça das brincadeiras sobre ‘Gilmarpalloza’ e fico muito honrado de termos desenvolvido essa parceria com a Universidade de Lisboa, com a FGV e temos consolidado um evento que hoje é uma referência no debate jurídico, no debate político, no debate econômico, no mundo”, afirmou.



