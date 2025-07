Lula sanciona lei que endurece penas para furto, roubo e receptação de fios Nova legislação abrange cabos elétricos, ferroviários e metroviários Conteúdo Exclusivo|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/07/2025 - 11h20 (Atualizado em 29/07/2025 - 11h20 ) twitter

Governo sanciona lei que endurece penas para furto, roubo e receptação de fios da rede elétrica

O presidente Lula sancionou uma nova lei que endurece as penas para crimes relacionados ao furto, roubo e receptação de fios elétricos, cabos ferroviários e metroviários. As penas para furto agora variam de 2 a 8 anos de prisão, em comparação com o intervalo anterior de 1 a 4 anos. Para roubo, as penalidades podem ser aumentadas de um terço até a metade em relação à pena atual de 4 a 10 anos. A receptação, antes punida com penas de 1 a 8 anos, poderá ter sua penalidade dobrada.

A legislação prevê punições ainda mais severas se os crimes afetarem serviços públicos ou privados essenciais. No ano passado, mais de 5,5 milhões de metros de cabos de cobre foram furtados ou roubados no Brasil, afetando cerca de sete milhões de pessoas.

