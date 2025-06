Mercado financeiro ajusta previsões de inflação e PIB para este ano Inflação prevista cai para 5,46%, mas ainda supera o teto de 4,5% Conteúdo Exclusivo|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/06/2025 - 12h16 (Atualizado em 02/06/2025 - 12h16 ) twitter

Mercado financeiro reduz projeções de inflação e crescimento do PIB para 2025

O mercado financeiro revisou para baixo as projeções de inflação e crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil para este ano. Segundo o boletim Focus do Banco Central, a expectativa de inflação caiu de 5,5% para 5,46%, permanecendo acima do teto de 4,5%.

A previsão de crescimento do PIB também foi ajustada levemente de 2,14% para 2,13%. Essas estimativas são baseadas em análises de mais de cem instituições financeiras consultadas pelo Banco Central.

