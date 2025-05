PIB: ‘Desempenho da indústria não foi satisfatório’, diz economista

Em entrevista ao Jornal da Record News desta sexta-feira (30), Alexandre Sarquis, mestre em economia e especialista em economia internacional da Fipecafi (Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras), comenta o crescimento de 1,4% do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro no primeiro trimestre do ano.



Apesar dos bons números do agronegócio. Sarquis questiona se a alta é um crescimento sustentável. “Estamos tendo uma nova supersafra , é um dado muito alvissareiro, mas ele precisa ser analisado com o restante da economia”, diz.



O especialista ainda faz ressalvas quanto aos resultados da indústria no trimestre. “O desempenho da indústria não foi satisfatório, [queda de] 0,1%. A indústria tem os empregos com maior valor agregado e tende a apresentar uma trajetória mais sustentável. Então há desafios na economia”, explica.



Segundo Sarquis, a queda pode se dar por conta da elevada taxa básica de juros . “Ela leva a asfixia de diversos investimentos, diversos projetos. É assim que a transmissão da política monetária funciona”, completa.