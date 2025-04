Presidente do INSS é afastado após apuração contra fraudes em benefícios Controladoria-Geral e Polícia Federal deflagraram operação nesta quarta (23) Conteúdo Exclusivo|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/04/2025 - 12h40 (Atualizado em 23/04/2025 - 12h40 ) twitter

Presidente do INSS é afastado após operação que investiga fraude em benefícios

A Controladoria-Geral da União e a Polícia Federal deflagraram uma operação para investigar fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

A investigação revelou que aposentados e pensionistas foram prejudicados por cobranças indevidas que ultrapassam R$ 6 bilhões, referentes a mensalidades de entidades e associações.

A operação foi realizada em 13 estados e no Distrito Federal, com o cumprimento de diversos mandados. Como consequência, o presidente do INSS, Alessandro Stefanotto, foi afastado de suas funções. A ação visa esclarecer responsabilidades e recuperar os valores cobrados indevidamente.

Assista em vídeo - Presidente do INSS é afastado após operação que investiga fraude em benefícios

