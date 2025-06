Projeto de lei que aumenta penas por abandono de idosos vai à sanção presidencial Proposta aprovada na Câmara endurece punições para abandono de idosos e pessoas com deficiência Conteúdo Exclusivo|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/06/2025 - 12h17 (Atualizado em 17/06/2025 - 12h17 ) twitter

Aumento da pena para abandono de idoso vai à sanção

O projeto de lei que eleva as penas para o abandono de idosos foi encaminhado para sanção do presidente Lula. As alterações propostas pela Câmara dos Deputados aumentam a pena atual, que varia de seis meses a três anos de prisão, para um período de dois a cinco anos de reclusão, além da aplicação de multa.

Caso o abandono resulte em morte, a nova legislação prevê pena de oito a 14 anos. Em situações de lesão grave, as penas serão de três a sete anos. As mesmas disposições legais se aplicarão ao abandono de pessoas com deficiência.

