Setor automotivo lidera investimento recorde na indústria paulista

Setor automotivo triplica os investimentos no estado de São Paulo em três anos

Os investimentos na indústria do estado de São Paulo dobraram em três anos, alcançando quase R$ 83 bilhões entre 2022 e 2024.

Este crescimento foi impulsionado principalmente pelo setor automotivo, que triplicou seus aportes, representando mais de dois terços do total investido no período. Os dados foram divulgados pelo SEAD, sistema estadual de análise de dados do estado de São Paulo.

