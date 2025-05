Turismo brasileiro cresce 5,4% no início de 2025 Alta foi impulsionada por alimentação, hospedagem e aviação Conteúdo Exclusivo|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/05/2025 - 12h33 (Atualizado em 15/05/2025 - 12h33 ) twitter

Setor de turismo cresce 5% no primeiro trimestre de 2025

O setor de turismo no Brasil registrou um aumento superior a 5% no primeiro trimestre de 2025 em comparação ao mesmo período do ano anterior. Este avanço foi principalmente alavancado pelos serviços de alimentação, hospedagem e transporte aéreo.

Dentre as 16 unidades federativas monitoradas pelo IBGE, 14 apresentaram crescimento. O Rio de Janeiro despontou com um aumento significativo de 11,8%, destacando-se no cenário nacional. Outras regiões como Santa Catarina, Bahia e São Paulo também exibiram elevação nos índices de atividade turística no período avaliado.

