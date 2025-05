Venda de alimentos nos supermercados cresce 1,25% em abril Antecipação de benefícios sociais impulsiona alta nas vendas Conteúdo Exclusivo|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/05/2025 - 13h55 (Atualizado em 30/05/2025 - 13h55 ) twitter

Supermercados registram crescimento na compra de alimentos em abril

Em abril, o consumo nos supermercados do Brasil registrou um aumento de 1,25% em relação a março, e de 2,63% comparado ao mesmo mês do ano anterior. No acumulado de janeiro a abril de 2025, o crescimento foi de 2,5%.

A Associação Brasileira de Supermercados atribui esse aumento à antecipação do pagamento do 13º salário do INSS e aos pagamentos de programas sociais como Bolsa Família, Auxílio Gás e PIS/Pasep.

