Documentário israelense mostra relatos de palestinos que fogem da guerra e do terrorismo em Gaza

Um documentário produzido em Israel apresenta relatos de palestinos que fogem da repressão do grupo Hamas na Faixa de Gaza. Os depoimentos refletem uma população civil insatisfeita com o governo do Hamas, que controla a região há mais de 20 anos. Em outubro do ano passado, um ataque resultou em 1,2 mil mortes de cidadãos israelenses e levou à declaração de guerra por parte do premiê Benjamin Netanyahu.